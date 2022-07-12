來自俄羅斯的正妹Alsu表示， 2017年在台灣簽下人生第一份模特兒合約，之後到大陸工作9個月，但每天工作滿檔讓她身心俱疲，她又再度來台灣，在台生活工作兩年半，近日要回俄羅斯，她想起剛到台灣時，在防疫旅館吃到好久沒吃到的豬肉水餃，感動到哭出來，就連俄羅斯和烏克蘭發生戰事，也沒有因為她的國籍怪罪她，她感謝台灣讓她永遠都是不怕做自己的Alsu。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日上傳最新影片，來自俄羅斯的Alsu透露，自己是一名模特兒，2017年在台灣簽下人生第一份合約，合約結束後她飛往世界各國工作，在2020年到大陸從事專業模特兒工作，在大陸的工作機會很多很好，但每天行程都滿檔，她覺得非常疲累，有了到台灣工作的想法，「因為台灣是這幾年我唯一有真正朋友的國家」。

Alsu表示，剛到台灣隔離時，防疫旅館人員問她要吃什麼，她向對方表示自己想吃豬肉水餃，因為在大陸9個月生活期間，都沒有吃到，很懷念水餃的味道，當防疫旅館人員將水餃送到她面前時，她瞬間潰堤，甚至邊吃邊哭。

Alsu指出，在台灣生活2年半期間，她看見台灣如何讓大家安全生活，也不會排擠外國人，甚至是俄羅斯和烏克蘭兩國大戰時，台灣人也沒有因為她是俄羅斯人而怪罪她，「對我的台灣朋友來說，我永遠都是不怕做自己的Alsu，我就是她們來自另一國家的妹妹」。

Alsu說，她即將離開台灣，回到俄羅斯家人的身邊，和台灣的家人們分開讓她感到難過，但天下無不散的筵席，她感性地說，「台灣給了我一個能和在地朋友成長的機會，才發現跟世界做朋友是很簡單的，只要妳願意先打招呼說『哈囉』」。

最後Alsu說，很喜歡台灣的美食及各式小吃，其中最喜歡水餃、早餐還有茶飲，她更搞笑地說「還好這些食物沒有毀了我的工作，會想念台灣的一切的」。