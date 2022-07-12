國泰金(2882)6月稅後淨利28億元，累計上半年稅後淨利490.7億元，每股盈餘3.43元。單月獲利主要反映防疫保單理賠及認列未分配盈餘稅，國泰產險6月續虧18.8億元，國泰世華銀行及國泰投信單月獲利創同期新高。

國壽6月稅後淨利54.6億元，累計上半年稅後淨利402.9億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年避險成本顯著改善外，面對震盪金融局勢，國壽持續調整資產配置，積極布建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構，6月適逢配息旺季，單月國內外股利收入逾75億元，加以近期台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜避險成本，累計至6月底仍為避險利得。截至6月底，國壽已累積逾300億元外匯價格變動準備金，可提供外匯避險策略彈性，有助避險成本控管。

國泰世華銀行6月稅後淨利24億元，累計上半年稅後淨利134.6億元。6月持續反映央行升息影響，加計增持外幣有價證券部位，累計淨利息收入較去年同期增加17％；截至今年6月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為1896％。

國泰產險6月稅後淨損18.8億元，上半年稅後淨損23億元。目前疫情已趨緩，防疫保單今年截至6月底已賠付理賠金額為21億元，對於未報案件則依衛福部公告確診人數而預先估列賠款準備41.3億元。

除國泰金增資款100億元已於6月24日注資完成外，國泰產險另向主管機關申請沖減重大事故特別準備金18.4億元及危險變動特別準備金10.4億元，以減少防疫保單理賠損失影響並強化公司自有資本，截至6月底，自結RBC逾460％。

國泰投信6月稅後淨利1.2億元，上半年稅後淨利8.3億元，年成長18％。6月市場受通膨、升息、俄烏戰爭等影響而持續震盪，國泰投信發展主題式ETF創新產品，募集國泰數位支付服務ETF基金（00909）將於7/13掛牌上市；主要產品線仍獲得投資人青睞，國泰永續高股息ETF基金(00878)截至6月底受益人數已突破58萬人，基金規模成長超過785億元，是目前國內最大規模ESG主題ETF；各項業務穩定成長，總管理資產規模達新台幣1.15兆元，穩居市場第一。