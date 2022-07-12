台灣證券交易所表示，由凱基投信總代理「標智上證50中國指數基金（008201）」受益憑證將自今年8月11日起終止上市。
證交所指出，主管機關已核准凱基投信申請其總代理上述ETF終止在國內募集及銷售，並已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
在8月11日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，原股ETF仍於香港聯合交易所上市交易，凱基投信將持續辦理投資人服務。
台灣證券交易所表示，由凱基投信總代理「標智上證50中國指數基金（008201）」受益憑證將自今年8月11日起終止上市。
證交所指出，主管機關已核准凱基投信申請其總代理上述ETF終止在國內募集及銷售，並已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
在8月11日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，原股ETF仍於香港聯合交易所上市交易，凱基投信將持續辦理投資人服務。
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