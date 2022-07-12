旭然(4556)6月合併營收6,722萬元，年成長26％，第2季合併營收1.7億元、上半年合併營收達3.21億元，分別年增9％、19％，雙創歷史新高。

旭然表示，受惠半導體、電子、食品化學等產業主要客戶對於旗下Filtrafine自有品牌工業液體過濾設備、耗材等產品訂單需求保持成長態勢，加上，集團透過積極調配旗下中國昆山廠、台灣雲科一、二廠及越南新廠等生產排程，加速先前受中國大陸封控影響遞延訂單全數出貨認列，推升整體產能稼動率，除此之外，隨著旭然積極完善垂直整合效益展現，同步延伸銷售PPSF材料、PP熔噴布、以及生化醫藥過濾等產品，不僅提升產品附加價值，並進一步增添銷售表現，都是挹注旭然6月、第二季與上半年營收齊攻歷史新高關鍵。

據國際半導體產業協會(SEMI)發布最新一季全球晶圓廠預測報告，雖全球半導體市場近期受通膨、終端需求變化，使得部分電子產品出線短期庫存調整，仍看好整體半導體市場需求隨著車用電子、高效能運算(HPC)應用崛起，帶動全球半導體設備支出良好前景，預估2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將創下1,090億美元之新高記錄，並大幅年增20％，其中，以區域別來看，2022年台灣地區晶圓廠設備支出仍為全球之冠，預估達340億美元、年增52％。

展望2022年第三季，旭然持審慎樂觀看法。觀察目前台灣、美洲等地區主要客戶訂單需求持續增加，帶動目前在手訂單已達3個月水準，加上，集團持續看好半導體、電子產業持續提高資本支出進行擴建新廠、增設產能計畫不變，有助於推升旗下工業液體過濾產品良好業務接單條件，以期同步助力整體產能稼動率保持一定水準之上，不僅如此，旭然為滿足半導體、高科技電子、醫院、製藥等產業對於純水過濾需求，已完成UV紫外線殺菌過濾設備及耗材等產品全自製生產，以期持續放大銷售貢獻，凸顯集團與主要客戶良好業務合作基礎，創造整體未來營運朝正面發展挹注。