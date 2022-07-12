台達電(2308)6月合併營業收入為321.55億元，月增5%，創下單月歷史新高，台達電董事長海英俊表示，大陸封城對台達影響不大，目前缺料及封城問題已經緩解，第3季看起來都是不錯的，預期將循著往年趨勢。

大陸全面解封復工，台達營收也快速攀升，6月合併營收達321.55億元，月增5%，年增23%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收899.97億元，季增9.04%，為單季歷史新高；累計前6月合併營業收入為1725.35億元，年成長14%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔台達6月合併營收約58%，基礎設施約佔27%，自動化約佔15%。

海英俊表示，雖然黑天鵝很多，有些黑天鵝也很大，像通膨升息對消費性產品影響較大，不過台達產品大部分是B to B工業產品，儘管升息造成企業資金成本增加，投資會多做考慮，但對台達影響還好，現在看起來，第3季是不錯的，預期將循著往年趨勢。