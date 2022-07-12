半導體及自動化設備廠京鼎(3413)在積極趕工出貨及遞延訂單挹注下，2022年6月合併營收雙位數「雙升」突破13億元、改寫歷史新高，使第二季營收僅小幅下滑、仍創歷史第三高。展望後市，由於訂單需求持續暢旺、配合新產能陸續開出，下半年營運有望逐季創高。

京鼎公布2022年6月自結合併營收13.07億元，月增達27.9％、年增達34.07％，刷新歷史新高。第二季合併營收31.96億元，雖季減6.26％、仍年增6.34％，創同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收66.06億元、年增15.84％，續創同期新高。

京鼎雖受中國大陸封控干擾物流及供應鏈不順影響，4月合併營收降至近14月低點，但隨著封控措施逐步鬆綁，5月起營收已明顯回升。在積極加班及增加設備趕工、配合遞延訂單挹注下，帶動6月營收雙位數「雙升」創高，降低第二季營收下滑幅度。

展望後市，京鼎訂單需求持續暢旺，對今年營運展望維持樂觀，對營收維持雙位數成長預期不變。因應訂單需求暢旺，公司持續於兩岸擴產，中國大陸廠區今年新產能陸續開出，台灣建置中的竹南二廠預計第三季啟用、第四季量產，預估最快2～3年即可達滿載。

不過，疫情造成的供應鏈問題持續，導致設備交期延長，仍是影響京鼎新產能開出時程的關鍵因素。法人指出，京鼎目前訂單能見度已達年底，需求能見度最長達10～12個月，因此除了持續擴產因應，亦透過部份外包方式加快出貨速度。

法人預期，京鼎第二季獲利將較首季下滑，但上半年營運仍可望優於去年同期。第三季營收持續看升，恢復至去年第四季至今年首季水準、有機會創高，第四季在新產能開出下有望續揚、呈現逐季創高態勢，全年營收再創高無虞、力拚成長達2成。