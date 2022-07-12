美首公開韋伯太空望遠鏡深入拍攝宇宙彩色美照

美國總統拜登公布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）首度空前深入觀測宇宙的彩色圖像，從這編號SMACS 0723的影像中，可以看到一大群星系團充當了背後物體的放大鏡。

據CNN和BBC新聞網11日報導，美國國家航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）說，這是最深入拍攝宇宙的空前影像。而韋伯近紅外線相機的影像是由12.5小時內拍攝的不同光波長影像所組成，至於其餘的高解析度彩色影像，則將於7月12日星期二（台北時間13日）由NASA首度公開。

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022