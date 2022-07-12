美首公開韋伯太空望遠鏡深入拍攝宇宙彩色美照

美國總統拜登公布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）首度空前深入觀測宇宙的彩色圖像，從這編號SMACS 0723的影像中，可以看到一大群星系團充當了背後物體的放大鏡。

據CNN和BBC新聞網11日報導，美國國家航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）說，這是最深入拍攝宇宙的空前影像。而韋伯近紅外線相機的影像是由12.5小時內拍攝的不同光波長影像所組成，至於其餘的高解析度彩色影像，則將於7月12日星期二（台北時間13日）由NASA首度公開。

拜登公開韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）首度空前深入觀測宇宙的彩色高解析度圖像

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