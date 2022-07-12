電信三雄公布上半年財報，中華電每股賺2.42元，搶下電信獲利王，台灣大、遠傳則分別賺2.03元、1.42元。

中華電(2412)6月合併自結營收達173.9億元、年成長2.7%，稅前淨利為44.2億元、年成長3%，歸屬於母公司業主之淨利為34億元，年增加9.7%，稅後EPS為0.44元；累計至今年6月，合併總營收為1037.3億元，營業淨利為236.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為187.4億元，稅後EPS為2.42元。

中華電第二季營業收入達成率103.3%～103.9%，營業淨利達成率107.3%～109.2%，稅前淨利達成率110.7～112.6%，每股盈餘達成率110.8%～113.2%，皆超越預期；2022年上半年營業收入達成率101.1%～101.7%，營業淨利達成率106.6%～108.4%，稅前淨利達成率108.5%～110.3%，每股盈餘達成率108.6%～110.8%，亦超越財測目標。

台灣大(3045)6月自結合併營收143.4億元，為歷史第三高，EBITDA為29.5億元，營業利益15.0億元，稅後淨利10.7億元，稅後EPS為0.38元；自結累計前半年合併營收811.4億元，較去年同期成長 10%，EBITDA為172.4億元，營業利益84.9億元，稅後淨利為57.2億元，稅後EPS為2.03元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G與mo幣多、好速成(又又)、Disney+三大獨門方案穩定貢獻動能，帶動智慧型手機月租ARPU連續十三個月年成長，第二季行動服務營收年增率也連三季擴大。企業市場方面，看好數位轉型下雲端需求成長潛力，台灣大新創本月增持CloudMile萬里雲，累計持股達18%，將深化兩方策略合作。

遠傳(4904)6月合併總營收為68.64億元、年成長率2.7%，合併EBITDA為25.82億元，年成長9.4%，達成連續15個月正成長，稅後淨利為7.95億元，稅後EPS為0.24元；累計至今年6月，合併總營收為426.28億元、合併EBITDA為152.11億元、稅後淨利為46.37億元，年成長率分別為5.7%、10.3%及22.5%；累計稅後EPS為1.42元，包括上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。

在營運策略奏效下，遠傳6月行動通訊業務持續創造佳績，5G滲透率持續帶動ARPU成長，推升行動服務營收年成長率高達2.1%。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User,ARPU)年成長率達2.0%，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續16個月正成長的好成績。