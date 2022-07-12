經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)在疫情趨緩及健身房3劑令影響解除下，2022年6月營收止跌回升，使第二季營收改寫同期次高、上半年營收續創同期新高。展望後市，隨著疫情趨緩帶動營運回升、配合展店效益挹注，下半年營收成長動能可期。

柏文公告2022年6月自結合併營收2.72億元，月增0.42％、年增達423倍，自近7月低點止跌回升。其中，健身及娛樂服務1.51億元，月減3.27％、但年增達近781倍，運動保健服務1.03億元，月增3.62％、年增達近212倍，入會費0.14億元，月增20.76％。

合計柏文第二季自結合併營收8.36億元，雖季減7.49％、但年增達74.49％，改寫同期次高。其中，健身及娛樂服務4.79億元，季減7.61％、但年增達66.06％，運動保健服務3.13億元，季減8.92％、但年增達78.11％，入會費0.37億元，季增7.19％、年增達近2.37倍。

累計柏文上半年自結合併營收17.39億元、年增達25.14％，成長幅度較前5月5.65％跳增、續創同期新高。其中，健身及娛樂服務9.98億元、年增17.44％，教練課程的運動保健服務6.57億元、年增達32.78％，一次性收取的入會費0.72億元、年增達近1.07倍。

柏文表示，去年5月國內疫情急遽升溫，指揮中心將疫情警戒提升至第三級，柏文全台所有營運廠館配合防疫措施，自去年5月中暫停營業至7月中下旬，期間營收幾乎歸零。由於比較基期較低，使今年6月各項營收均較去年同期巨幅成長。

而柏文今年第二季雖同樣遭逢疫情升溫衝擊，但大致為受到4月下旬起實施1個月的健身房3劑令防疫措施影響。隨著國內疫情逐步趨緩，確診人數逐漸下降，配合3劑令影響解除，「健身工廠」會員逐漸恢復健身習慣情況明顯，帶動6月營收自近7月低點止跌回升。

柏文指出，隨著疫情趨緩，已見消費者對休閒運動的渴望及對健身的需求持續加溫。「健身工廠」6月推出「加入免入會費，再享30天健身免費」超值活動獲得熱烈迴響足可證明，新入會人數顯著成長，對月費增長的助益將自7月起顯現。

截至6月底，柏文「健身工廠」全台共有60處據點。隨著6月營收止跌回升，柏文下半年將持續拓展據點，儲備下半年營運成長動能。其中，新北市林口廠6月14日展開預售，迄今消費者反應極為熱烈，已在林口地區掀起一股熱潮。

柏文表示，後續將有新北市汐科廠、彰化縣金馬廠及2個北部廠館新據點接力展開預售及開幕。由於疫情緩和後，各廠館的會員召募及教練課程的銷售執行均可望穩定增長，配合展店效益挹注，看好下半年營收成長動能可期。