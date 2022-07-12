民進黨選舉對策委員會10日決議，徵召衛福部部長陳時中為台北市長候選人；陳隨即成立臉書，並發表聲明稱「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君直言，他對陳沒什麼扛責的印象，倒是對陳「紅酒來了就乾」、「麥苦來了就嗨」，懂玩「老司機」的形象，記憶猶新。鍾痛批陳勿「佔著茅坑不拉屎」，應趕緊請辭選舉，而她也已備好這兩年來種種疑點弊端，準備向陳一一討教。

鍾沛君昨日（11）在臉書發文表示，老實說，她沒印象有什麼「責任來了就擔」，倒是對於陳時中「紅酒來了就乾」，「麥苦來了就嗨」，懂玩「老司機」的形象，記憶猶新。

鍾沛君指出，400萬名國人染疫、近8000位同胞不幸病逝，陳時中算不算是「防疫有成」的「戰疫英雄」？看來民進黨是打定主意了，不管你我信不信，反正「粉粉」信就好，只要陳自己不尷尬，那尷尬的就是別人。

不僅如此，鍾沛君稱，她原本還在揣想，多了台北市長參選人的頭銜，陳還會否出席指揮中心記者會？出席又會說些什麼？結果「老江湖」終究是「老江湖」，陳直接「請假」，出席民進黨台北市黨部幹部交接典禮，「陳時中自己不演了，也替沒時間洗衣服的羅一鈞想想，防疫到底是忙還不忙？要他情何以堪？」

針對陳時中參選，鍾沛君抨擊，既然已經心不在焉、志不在此，請陳趕緊請辭，「高歌離席」，不要「佔著茅坑不拉屎」，讓真正有心有力的人去做衛福部長跟指揮官，疫情或許會在秋冬捲土重來，「後陳時中時期」不能再重蹈陳的錯誤。鍾強調，做為台北市議員，年底也要一同參選，她就在選戰中恭候陳大駕，「這兩年，有太多該檢視該追查的疑點弊端，都要向您一一討教呢！」

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