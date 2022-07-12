就算不是自己親生的，也不能把小小孩丟包啊！大陸一名男子突得知5歲兒子非親生，一氣之下竟通知幼兒園「我不會去接他了」，老師們傻眼；輾轉聯絡上男童媽媽，對方居然說「過兩天來接」，兩夫妻的天兵行徑，被網友罵到臭頭。

事件發生在廣西南寧，5歲男童在幼兒園等不到家長，園方打電話給男童父親，對方冷回「小孩不是我的，不會去接他了」。幼兒園老師無奈之餘，代為照顧男童4天，一度透過相關單位找到生母，結果對方說在外地工作，過兩天再找時間來接人。

這段期間，園方陸續找到男童的外公、舅舅，但兩人也都表明不會接收孩子。奇怪的是，根據陸媒報導，男童父親「每天晚上都會跟男童講電話」。

事件曝光後引起熱烈討論，許多人對於男童的父、母親不負責任的作為大表不滿，直呼沒人性，「就算不是自己生的，也不能丟包啊」、「不是親生的又怎樣，孩子無辜」、「養育他5年都沒感情嗎？太狠了吧」。

男童的母親問題也很大，知道兒子被遺棄，居然可以「過兩天再接」，被網友批是有多不熟，「從外公、舅舅的反應來看，這媽媽問題不小」。