小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。繼金管會注意股市名嘴當「禿鷹」藉機放空後，調查局8日起展開全國性查緝「股市禿鷹」行動，動員雙北、桃園等外勤處站逾百名調查官，迄10日共三天，計執行25案、約談32人到案，依違反《證券交易法》等罪移送檢方偵辦。

【1】調查局抓禿鷹 3天32人送辦

據了解，股市連日大跌，金管會發現不少股市名嘴透過網路社群、電視節目等散布空方消息，相關單位將調查是否有名嘴在釋出利空消息時別有居心，想壓低股價再逢低買進，跟主力串聯、當「禿鷹」。

【2】台股何時到底？杜金龍曝關鍵訊號

國安基金11日會議召開前，市場已釋出風向，直指台股距離10年線10,856點仍遠，恐不會護盤；儘管台股11日盤中一度大跌152點、逼近5日線，資深證券分析師杜金龍仍鐵口直斷，要等到政策祭出禁空令、出現約1,311億元窒息量，國安基金才會決定護盤。

【3】三利空 金控6月獲利又腰斬

股市回檔，債市殖利率上揚，加上防疫保單損失，15家金控自結6月單月稅後獲利258.26億元，較2021年同期衰退近58％，且是連續第二個月獲利較去年同月腰斬；合計上半年15家金控累計稅後獲利2,294.58億元，也較去年少賺逾1,121億元，但仍是歷史同期次高。

【4】中鋼Q2營收 近10年單季新高

中鋼11日公告，6月合併營收447.44億元，月增3％、年增15.25％，創今年單月次高，第二季合併營收1,336.37億元，季增16％，創近十年來單季新高和同期新高，累計上半年合併營收為2,488.49億元，年增近17％。

【5】債務危機連環爆 這3國恐成下個斯里蘭卡

斯里蘭卡遭遇嚴重經濟危機並宣告破產，促使民眾發動抗議行動、9日占領總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）官邸，兩人已宣布辭職下台。其他面臨類似債務危機國家，包括尚比亞、黎巴嫩與巴基斯坦等。