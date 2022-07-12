據110年財政統計年報資料顯示，房地合一稅收過去四年每年政府都有編列稅收預算，但沒料到房市景氣這麼暢旺，帶動短期投資的房地合一稅收大增，過去四年個人的房地合一稅收，比起政府編列的稅收預算，達成率從168%到427%不等，最多的一年竟然多出3.27倍，即使去年預算編列從前一年度的27.9億元，拉高到87.2億元，但最終去年的個人房地合一稅仍有高達245.7億元的超達標水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府編列預算通常採取保守方式，不過從房地合一稅收的大幅增加，恐怕也出乎主管機關的意料之外，若從房地合一稅收變化來看，2020年差異最大，預算數為27.9億元，結果超徵3倍以上，最後稅收近120億元，去年更一舉增加到246億元，反映房地長短期呈現大幅上揚，且短期交易增加都帶動房地合一個人稅收暴增。

去年房地合一主要都會區稅收最高的是台中市，全年稅收50.3億元，占全國稅收金額近2成，反映台中市房價出現明顯漲幅，且短期交易數量多，可能於當地有許多重劃區與預售案且房價一路上揚有關，第二高則是高雄市的36.4億元，至於全台交易量最大的新北市，僅排名第四，全年房地合一稅收29.8億元，可能與過去幾年房價漲勢相對溫和，且買方自用比例偏高有關係。

曾敬德表示，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需要繳稅，因此稅收大幅增加，背後代表房價也出現明顯漲勢，另一方面2016後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上一手市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，也會帶動稅收成長，但雖然現階段房地合一稅收位處高檔，但未來一旦景氣反轉，房地合一稅收也會是一個很好的觀察指標。