數字(5287)6月合併營收1.58億元，年增28.18％；第二季合併營收4.89億元，創下單季新高，年增22％；累計上半年營收9.35億元，年增18.13％。數字科技旗下八大業務，幾乎已啟動收費模式，今年初擴大人力資源平台的業務宣傳，518熊班的品牌知名度逐漸提升。6月主要成長動能為，591房屋、8891汽車交易以及人力資源服務平台，於房屋、汽車與畢業季釋出資訊服務需求所致。

第二季在591新建案祭出520為愛成家季活動，憑據影音、VR720賞屋與開箱文評測等三大線上賞屋利器，吸引用戶、提升流量，加上8891汽車透過海量汽車資訊，並受惠新車缺車，中古車需求揚升，帶過591房屋及8891汽車第二季營收雙雙創下歷史新高，以及8591寶物受益宅經濟與香港8591知名度提升，第二季營收雙位數成長，以及Tasker出任務需求顯現，都帶動第二季營收創歷史單季新高。

展望下半年，數字科技以「生活服務」為發展藍圖的網路媒合平台，並以輕資產營運。今年台灣本土疫情急速升溫，公司面對瞬息萬變的資訊服務環境，持續打造生活服務資訊生態圈，優化既有站台移動端使用者體驗，增加多元的收費方式，並擴增異業合作機會，提高各平台價值。