1名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，他聽聞自助餐老闆娘幫年輕人結帳的金額和老人家價位不同，為了驗證是否屬實，他日前買飯時，特別跟前方阿嬤夾一樣的餐點，結帳時他的金額果真足足貴了對方20元還少一碗湯，貼文一出，網友們笑說：「永遠不要懷疑自助餐店老闆娘的邏輯，乖乖付錢就對了」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，先前他對自助餐老闆娘算錢方式的都市傳說略有耳聞，傳言自助餐老闆娘算錢時，年輕客人夾的菜總比老人家還貴，日前他去買自助餐的時，想看看都市傳說是否屬實，特別跟在阿嬤後面夾一模一樣的菜色，結完帳後原PO驚呼，他的餐點真的比阿嬤還貴，對方含湯70元，他點一樣少一碗湯卻要90元，他表示：「我只是看起來比較胖不是比較有錢好嗎」。

文章曝光後，網友紛紛留言認同：「我也遇過，阿北兩個排骨便當140，我雞腿便當100」、「幾年前我也遇到過，跟著夾菜，他50我70，從此那家我就不去」、「別人買雞腿菜裝到便當盒炸開80，我蓋的起來的排骨就90」。

但也有人開玩笑說：「阿嬤是每天來的VIP」、「是你看起來比較有錢」、「老人家都會優惠一點」、「跟老人計較什麼」、「你夾的份量多 就會貴一點」、「多買幾次熟了就可以比較便宜了」、「永遠不要懷疑自助餐店老闆娘的邏輯，乖乖付錢就對了」。