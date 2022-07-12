平常在交響樂團會看到一個外型像蝸牛的金色樂器「法國號」，這次觀眾有機會專注聆聽其圓潤又嘹亮的音色。國家交響樂團（NSO）音樂總監準．馬寇爾，攜手NSO法國號首席劉宜欣，本周末為觀眾呈現理查．史特勞斯第一號法國號協奏曲。

馬寇爾表示，這是一首帶有炫技特質的法國號協奏曲，「NSO有非常多優秀的音樂家，我希望藉由這樣的方式推廣樂團，是我一直想做的事情，相信對音樂家和樂團本身都會是很大的助力。」

劉宜欣表示，感謝馬寇爾和樂團給她機會演出這首協奏曲，「這是一場以法國號為主題的音樂會，除了協奏曲外，在另外兩部作品中，法國號也擔任要角，希望大家都能享受並喜愛這場音樂會。」劉宜欣自2005年起擔任NSO法國號首席，也參與獨奏、室內樂以及電影配樂之跨界演出。

另兩首曲目也是理查．史特勞斯之作，包括《唐璜》和《狄爾的惡作劇》，馬寇爾表示，「《唐璜》的法國號獨奏為整段音樂帶來了力與美的精彩呈現，《狄爾的惡作劇》的主題也是由法國號演奏，這是非常困難的演奏段落，更常被列為法國號的甄試曲目，而法國號重新塑造了這部作品，並扮演著很核心的角色。」演出將於7月16日在台北國家音樂廳登場。