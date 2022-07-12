美國29歲「饒舌女帝」卡蒂B（Cardi B），以葫蘆型火辣身材與豪放、嗆辣的個性受到大批粉絲的喜愛，即使與同樣是饒舌歌手的丈夫Offset結婚以來爭議不斷，人氣仍然居高不下。而近日受邀前往英國倫敦參加音樂節的她，竟爆出拿麥克風毆打觀眾的消息，網路上影片瘋傳，令粉絲相當震驚，隨後她也出面說明真相了。

卡蒂B近日受邀飛往英國倫敦參加電視台BBC所舉辦的音樂節，但隨後卻傳出她在現場攻擊來看表演的觀眾。對此，卡蒂B在本月9日也在個人推特上PO出一段女歌手麥莉（Miley Cyrus）當天在舞台上的影片，影片中麥莉激動吶喊著「我發誓他們試圖殺了你最喜歡的婊子，我死都不會下去」等，但卡蒂B卻在貼文中表示「不要相信你所看到的」，接著解釋當時的情況並不是在打架，而是她在撩頭髮沒有攻擊任何人，但疑似因拍攝角度的關係看起來很像在打架。

Don’t believe everything you see 😉 pic.twitter.com/a9PiM7vivn — Cardi B (@iamcardib) July 9, 2022

不過，卡蒂B的說法部分網友似乎不太埋單，因為在先前抖音及推特上還瘋傳一段影片中，只見卡蒂B坐在保安肩膀上，進入觀眾席準備與粉絲們互動，而當時的她原本正在熱情演唱，但下一秒卻相當激動的將手中的麥克風用力舉起，作勢要打人。而PO出影片的網友便指控她因不滿一名粉絲抓著她的手及頭髮，讓她氣得甩開對方並試圖拿麥克風攻擊對方，令不少人看了相當震驚，但也有人認為她是在保護自己並沒有不對，意外引起兩派人馬隔空交戰。

事實上，卡蒂B的個性一向直來直往，有委屈也從不隱忍，先前她雖入圍葛萊美音樂獎，卻在頒獎典禮當天缺席在家陪伴孩子，沒想到卻遭到部分激進粉絲攻擊、咒罵，甚至造謠她的女兒罹患自閉症，氣得卡蒂B出面以髒話飆罵對方，表示自己只入圍一個音樂獎，得獎機率很低，因此她寧願在家陪伴家人，最後甚至關閉所有社群媒體，直到她氣消後才又再度開啟，可見她直爽的脾氣。