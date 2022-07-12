瑞士天王費德勒（Roger Federer）現身在今年的溫網，穿著西裝與老對手喬柯維奇（Novak Djokovic）以及將近30位前冠軍選手一起慶賀中央球場100周年。今年溫網沒有積分，無論費德勒是否參賽，他本周都徹底跌出了ATP世界排名，這是25年來費德勒首度成為「無排名」的選手！

自從1997年轉戰職業，當年只有16歲的費德勒以第803名做為起點，不斷奮鬥爬上網壇頂峰，一度成為史上雄踞最久的世界球王。費德勒去年6月底的溫網8強戰輸給胡卡茲（Hubert Hurkacz），當時還在世界前10的費德勒因為膝傷休養至今，沒有在其他比賽留下積分，今年溫網開打前他還有97名，溫網積分過期之後就沒有排名了。

費德勒跌出ATP排名可謂一個偉大時代的終結，喬柯維奇衛冕溫網之後仍痛失2000積分，跌至世界第7。昔日的四天王納達爾（Rafael Nadal）還高居第3，安迪莫瑞（Andy Murray）第52名。納達爾其實不在乎世界排名，只是他還打得很好，也沒有喬柯維奇的疫苗問題，反而成為最後一位留在世界前3的天王。

現任球王麥維德夫（Daniil Medvedev）是去年美網冠軍，因此在美網的衛冕壓力較大，提前出局都會丟掉不少積分。費德勒宣稱將在10月的瑞士賽事回歸球場。