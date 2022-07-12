藝人黃嘉千證實與夏克立離婚，16年婚姻畫下句點，沒想到雙方友人卻陸續開戰，先是夏克立友人指控黃嘉千5大罪狀，心疼他在台灣是「外配弱勢」，竇智孔則痛批夏克立「情緒失控都不能有傷害對方行為」，郎祖筠更透露女方友人「手中有證據」，只是忍著不發，對此，女主播劉芯彤以自身經驗呼籲非當事者「別干涉夫妻間的爭吵」。

劉芯彤表示每當有名人或藝人夫妻鬧婚變，就會出現雙方友人說法的新聞，她以自己經驗呼籲非當事者千萬不要蹚渾水，否則落得裡外不是人，像是之前有對朋友夫妻吵架，就當起愛管閒事的「友人」，當時為了安撫友人情緒，便附和對方數落說男方的不是，沒想到小倆口和好後，當下說的話全傳到男方耳裡，變成是她在講朋友丈夫壞話，不禁感概：「夫妻和好之後，他們就是一條心，即便吵架吵到天翻地覆，床頭吵床尾和後還是一家人。」

劉芯彤自從有了這次經驗後，就再也不干涉夫妻間的爭吵事，避免又惹來一身腥，更直言：「友人的說法常常都是當事人自己的說法」，對此，網友紛紛回應：「我也是當過一次傳聲筒，以後打死也不碰別人的感情事」、「我也是好心給雷親過，之後遇到朋友感情事聽聽就好，免得和好我又變壞人」、「會把夫妻矛盾與衝突怪到友人身上，顯見當事人還是不肯承認自己的問題」、「我自己也當過一次，後來夫妻和好，就跟這位20幾年的好友斷絕往來」。