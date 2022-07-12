一名劉姓人夫懷疑已分居的妻子外遇，找來徵信社人員在妻子住處門口裝設針孔攝影機，竊錄妻子進出門口的畫面作為損害配偶權之訴的呈堂供證，並成功求償，事後劉妻不滿隱私遭侵害，憤而報警控告丈夫妨害秘密。案經上訴，高等法院撤銷一審判決，依犯共同竊錄非公開活動罪，處劉男2月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，劉姓男子與鄭姓女子為夫妻，兩人分居生活，鄭女從2018年5月間另於新北市租賃一間小套房，但劉男懷疑鄭女有交往對象，竟在同年7月間找來徵信社人員，私自在鄭女的套房門口裝設針孔攝影機，竊錄鄭女的非公開活動。

事後，劉男以此為證據控告鄭女侵害他的配偶權，鄭女直到2021年收到民事起訴狀，才驚覺遭劉男竊錄，憤而報警提告，全案經由台北地檢署檢察偵結起訴。

劉男辯稱，是鄭女做錯事在先，他不願意與鄭女和解；劉男辯護人則辯稱，此案起因為家庭糾紛，應該回歸民事家事糾紛處理，與刑事無關，且鄭女所住的小套房非鄭女承租，劉男僅是為了確認通姦事實，才使用套房門口的監視器畫面佐證，何況畫面所拍攝到的地點為走廊與門口，屬於公共空間，鄭女不該期待有隱私，與個人隱私保護無關。

一審台北地院依共同犯竊錄非公開活動罪，判劉男3月徒刑，得易科罰金9萬元，案經上訴，劉男坦承犯行，並與鄭女達成調解，鄭女也同意法院給予輕量刑與宣告緩刑，故撤銷原判，改處2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。