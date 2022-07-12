運動後大口喝下冰涼飲料非常暢快，但要小心身體受不了，大陸福建福州一名19歲少年小輝（化名）日前剛考完高考跑去打籃球，沒想到因為天氣炎熱打完球後馬上灌完整瓶冰飲，結果胸悶、胸痛，送醫後不治亡，診斷為突發性心肌梗塞，震驚社會。

綜合陸媒報導，小輝日前剛考完高考，每天都會打籃球，近日因為天氣熱，小輝打完球以後全身熱爆、滿頭大汗，馬上打開冰涼飲料灌下去，整瓶一口乾掉喝光光，然而過不到5分鐘，小輝開始胸悶、胸痛，不舒服到旁邊坐下。

雖然小輝已經坐著休息，但身體狀況仍越來越差，嚇得一同打球的朋友趕快叫救護車將他送醫，但小輝到醫院後仍搶救不治身亡，經醫師診斷是突發性心肌梗塞。

小輝為何會發生突發性心肌梗塞？福建中醫藥大學睡眠科副主任余運影表示，夏天氣溫高人體血管會擴張，若運動後馬上喝下大量冰飲，或是吹冷氣、洗冷水澡，會導致全身血管瞬間收縮，血壓飆升，血液黏稠度變高，可能出現凝血狀況，引發血管堵塞，最終導致心絞痛、心肌梗塞。提醒運動完先休息3到5分鐘，等心跳平穩再喝冷飲，若真忍不住也要將冷飲含在口中回溫後再吞，小口喝。以及天熱不要馬上吹很冷的冷氣，以免心肌梗塞。