黃嘉千、夏克立16年異國婚姻觸礁，預計暑假過後對簿公堂，竇智孔第一時間暗罵夏克立「垃圾」，夏克立友人指控黃嘉千逼簽自願分居文件、製造家暴錄音，引發外界熱議，而離婚風波延燒近一周，黃嘉千近照首曝光，她仍照常排練舞台劇，全神貫注在表演工作上。

詹姆士昨（11日）曬出多張舞台劇《摘心米其林》的排練照片，表示這是他的第一個舞台劇「我這個資歷最淺的菜鳥」，不過角色還是本業，而在詹姆士分享的照片中，還驚見爆發婚變風波的黃嘉千，照片中，黃嘉千隨興綁著馬尾，雖然她戴著口罩，仍看得出來全神貫注在表演工作上，看起來似乎不受外界輿論影響，這也是她爆婚變後，首次曝光近照。

黃嘉千對夏克立提告訴請離婚，16年模範夫妻已成追憶，黃嘉千僅對外表示，離婚的決定非常艱難、很不得已，對於占用社會資源深感抱歉，竇智孔第一時間暗罵夏克立「垃圾」，夏克立友人則指控黃嘉千冷暴力5罪狀，指控她逼簽自願分居文件、製造家暴錄音，對此，黃嘉千跟經紀公司尚未對外回應。

與黃嘉千私交好的郎祖筠，昨（11日）則在臉書疑暗示夏克立友人的控訴不一定全部屬實，間接透露女方友人手中有證據，只是忍著不發，有網友建議私下調解，還釣出郎祖筠冷回：「沒發現女方都沒說話嗎？」同時，竇智孔還遭指是「最先出來罵人」，郎祖筠則緩頰說：「關心則亂」，並安撫竇智孔「我瞭！不氣！」