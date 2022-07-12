63歲綜藝大哥大胡瓜最近接連逐步退出手上原有的節目，頗有要交棒給新生代的意味，還有傳言指他已經決定全面退出螢光幕。今(12日)周刊訪問問到丁柔安，她強調胡瓜沒有要退休，之後還有新節目要開，「他（胡瓜）還是愛工作啦」。

本月初胡瓜和白家綺主持的歌唱比賽節目《台灣那麼旺》，傳出已在6月底錄製好最後一集，似乎準備收攤，當時民視否認，強調，「 《台灣那麼旺》節目中受粉絲喜愛的現役素人歌手、青少年歌手比賽目前還持續錄影播出；同時，該時段也積極籌備新型態內容，將會在最適當的時間點做節目交棒。」而新節目還是會請胡瓜主持。

去年胡瓜談到工作計畫，坦言想開始把機會留給後輩，逐步讓其他人接手，因此傳出他難得缺席3周主持了20年的《綜藝大集合》，似乎是退休的第一步，但浩子、阿翔否認，強調瓜哥回歸後會帶著《大集合》繼續往前衝，更笑說：「瓜哥沒有要退休，站得好好的，趕不走。」

據《鏡週刊》報導，瓜哥枕邊人也澄清，胡瓜退休沒有明確時間點，還是很愛工作，只是因為體力才減少了手上節目，而且瓜哥活到老學到老，最近還跟丁柔安想去學電腦課，想弄懂3C這塊，雖然暫時還沒有時間報名課程，但兩人最近已經開始學習用外用APP點餐，力求跟得上時代，夫妻倆相伴互相砥礪對方，老夫老妻的濃情蜜意不在話下。