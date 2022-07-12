日本前首相安倍晉三本月8日前往奈良市街頭，替同黨參選人競選演說時，竟遭一名男子開槍擊中不幸身亡，消息一出震撼國際，各國官員及明星紛紛發生哀悼。而與安倍家擁有多年情誼的港星陳美齡，在得知安倍晉三離市的消息後也悲痛萬分，淚述兩人真實的關係，11日上午她也特地前往香港的日本領事館獻花哀悼。

香港女星陳美齡1969年曾以歌手出道身分，憑著甜美外表與空靈的氣質及嗓音，受到大眾矚目，1972年她更赴日發展，同樣受到大批日本粉絲的喜愛，隨後她也在1986年宣布嫁給日本經紀人金子力，而金子力剛好又是安倍晉三的大學同學，因此兩人結婚時安倍晉三還曾擔任過她婚禮上的伴郎，兩家一直維持著緊密又友好的關係；陳美齡也曾受邀參加安倍晉三所舉辦的賞櫻大會，可見兩家的交情。

而在陳美齡得知安倍晉三槍擊身亡的消息後，她忍不住激動的情緒於9日痛心發文表示「實在太震驚了，腦袋感到很混亂，覺得很生氣、很後悔，非常難過，完全說不出話」，接著透露一家人完全不知道該怎麼接受這個事實，只希望溫柔的安倍先生能好好安息，也感謝他多年來的鼓勵與支持。

另外，目前回到香港的陳美齡也在11日上午特別買了鮮花，前往日本領事館弔念安倍晉三，之後她也發文透露自己到現場時仍忍不住悲傷的情緒哭了出來，相當不捨多年來的好友就這樣離開。