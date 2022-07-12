美股11日觀望氣氛濃厚，道瓊一度翻紅但買氣無法持續，尾盤跌幅擴大之下，3大指數悉數收黑，那斯達克終結連5紅。目前，美指期小跌。個股中，特斯拉下跌超過6%領跌，收購案生變後，推特暴跌超過11%並創2021年4月以來最大跌幅。美國公債殖利率大幅下降，2年與10年期的各在3.07%以及2.99%附近，持續出現倒掛表示經濟恐有衰退風險。國際油價盤中均跌超過3美元或至少3%，美國WTI油價一度失守101美元，布蘭特油價收盤時翻紅。另外，美元指數漲破108再創20年新高，日圓失守137大關再寫24年新低。受到強勢美元影響，黃金跌到每盎司1730美元。

★四大指數

美股道瓊下跌164.31點或0.52%，收31,173.84點。

NASDAQ下跌262.71點或2.26%，收11,372.60點。

S&P500下跌44.95點或1.15%，收3,854.43點。

費城半導體下跌64.33點或2.46%，收2,553.69點。

★消息

目前偏鴿派的堪薩斯聯邦準備銀行示警，若升息速度過快，恐怕對美國經濟成長有反效果。聯準會內多數專家並不排斥7月再升息3碼，但堪薩斯聯邦準備銀行並沒有支持大幅度調高利率。

物價大漲、貨幣緊縮以及全球經濟趨緩都給美股帶來壓力。美國6月CPI(消費者物價指數)將於美國13日公布，預估整體CPI將比5月8.6%還要高，逼近9%。倘若CPI又再創40年新高，聯準會7月大幅升息的機率也會增加。

美國時間12日與13日，百事可樂以及達美航空陸續會公布財報。下半周的14日以及15日，摩根大通、摩根士丹利、花旗以及富國銀行等重量金融業者也會公布季報，外界關心大增的通膨以及趨緩的景氣有沒有吃掉這些銀行類股的獲利。

★分析

美國公債殖利率還是出現倒掛現象，美國11日時，2年期的利率來到3.08%，比10年期的高出約2個基本點，恐發生經濟衰退。分析師指出，通膨居高不下、聯準會利率決策、經濟未來走向、加上俄烏戰事未了，美股7月份少不了出現大幅震盪。

在評估企業能消化通膨上升以及景氣趨緩等利空之下，花旗預估美股下半年反彈機會大，標普500指數2022年可望收在4200點，目前看起來尚有約9%上漲空間。

高盛認為，近期美國非農就業人數增加，人力市場現況可能被誇大，事實上，美國勞動力成長正在趨緩。

美股顧問公司Miller Tabak指出，股市尚未計入這兩年企業獲利能力可能減弱風險，代表熊市還沒觸底。

全球最大資產管理貝萊德提醒，不要在大幅震盪時進場，可以考慮減持美債等長天期政府公債，以及已開發國家的股票。

★類股

標普500中11大產業表現不一，公用事業漲0.64%較多，至於跌幅較深的有通訊服務業跌2.8%，以及非必需消費品也跌2.76%，科技類股則跌1.42%。

★重磅股

元宇宙Meta跌4.7%，亞馬遜下跌超過3%並已連跌兩日。蘋果跌1.5%，六個交易日中首次收跌。微軟跌2%，奈飛跌逾5%，谷歌母公司Alphabet跌至少3%且終結連4紅。特斯拉大跌6.6%，推特更是狂跌11%並創15個月最大跌幅。

晶片族群弱勢，受到費半指數失守2600點影響，英特爾跌逾2%，AMD一度跌4.4%，Nvidia最深也曾跌5.1%。

★焦點股

高盛、摩根大通以及摩根士丹利等重量級金融類股都跌1%左右。另外，波音以及開拓重工等工業巨擘一度下跌2%並拖累道瓊指數表現。

旅遊休閒娛樂族群下跌，迪士尼跌2%，聯合航空與美國航空跌超3%，挪威郵輪和皇家加勒比郵輪都跌約5%，永利度假村和拉斯維加斯金沙集團最多一度重挫超過10%。

至於Lululemon和Under Armour等運動服飾商，遭到券商下調投資評等後，股價一度下跌超過5%。

消息指出，特斯拉勁敵Rivian計劃在未來幾周將裁員5%，規模達數百人，主要鎖定在非汽車製造員工，股價下跌超過6%。

社交軟體業者推特暴跌，是因為特斯拉的執行長馬斯克宣布，終止在4月25日提出的440億美元，也就是推特每股54.2美元收購計劃。馬克斯指稱，推特嚴重違反合約中多項條款。同時，推特將與馬斯克打官司。

大型科技軟體公司甲骨文，傳出最早將在8月時裁員數千人，希望能減少10億美元人事成本。

中概股普遍下跌。納斯達克中國金龍指數重挫超過7%，阿里大跌9.3%，拼多多大跌10%。另外，汽車類股的蔚來大跌9%，小鵬也大跌8.9%。

★台股ADR

台積電下跌2.40美元或2.94%，收79.11美元，換算台股價格為471.78元。

聯電下跌0.28美元或4.12%，收6.51美元，換算台股價格為38.82元。

日月光下跌0.12美元或2.32%，收5.05美元，換算台股價格為75.29元。

中華電信下跌0.17美元或0.40%，收41.96美元，換算台股價格為125.12元。