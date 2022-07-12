新竹科學園區管理局公文打臉民進黨桃園市長參選人林智堅說法，「就算是著作權人也不得拿報告內容發表期刊、論文。」（台北議員王鴻薇提供／張立勳台北傳真）

深陷論文抄襲風波的民進黨桃園市長參選人林智堅，再被北市議員王鴻薇揭露，新竹科學園區管理局公文打臉林智堅說法，「就算是著作權人也不得拿報告內容發表期刊、論文。」質疑林智堅涉嫌侵權違約。

王鴻薇指出，竹科管理局7日發文要求調查林智堅侵權案，從公文內容可以看到林智堅的說法被打臉，「就算是著作權人也不得拿報告內容發表期刊、論文」。

她表示，公文明確說明，合約第8條第5款明文寫出合約未完成期間，中華大學未經竹科管局同意，不得將其成果直接或間接公開給第3人知道，更何況是以發表期刊、論文公開發表的形式。

王鴻薇說，她在7日早上就赴法院告發林智堅涉嫌違反智慧財產權，而7日竹科管理局函文，等於是雙重認同她的指控，當時林智堅對此不但避而不答，說這些指控是抹黑，現在竹科管理局打臉了，「如果不是你法律爛，就是你真的壞。」

王鴻薇嗆林智堅不回應她沒關係，但面對竹科管理局的質疑，林智堅必須正面回應，為什麼1份過程不能公開的標案報告，卻在結案中途拿去發表期刊、發表論文，這恐怕就是侵占國家財產，應該向社會大眾負責。