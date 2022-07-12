自1996年開始連載的超人氣漫畫《遊戲王》，是許多人心目中的神作，日前該作品的作者高橋和希卻傳出不幸消息，本月7日被發現屍身漂流在日本沖繩外海，享壽60歲，事隔多日，官方公布了高橋和希死因，法醫相驗後鑑定為「溺斃」。

日媒報導，本月6日，一名在沖繩海邊進行海上摩托車活動的男性民眾，發現了一具穿著潛水裝備的浮屍，隨即通報相關單位，由當地消防人員將之撈起，當下確認死亡，之後經名護市海上保安署確認，浮屍身分為創作知名漫畫《遊戲王》的作者高橋和希，本名為高橋一雅。

事後警方對於高橋和希的死亡展開了相驗與調查，據悉，他當下在沖繩外海被發現時，身上雖整齊穿戴著潛水服、氣瓶等裝備，但腹部位置破損，有遭到鯊魚等海洋生物咬過的痕跡，高橋和希經過驗屍，昨天(7/11)保安署公布了相驗結果，確認他的死因為溺斃，他殺的可能性低。

高橋和希因創作《遊戲王》漫畫成了知名漫畫家，職涯幾乎都貢獻在了這部作品之上，《遊戲王》主角為一名擅長玩遊戲的青少年「武藤遊戲」，意外從爺爺那裡獲得了名為千年積木的古埃及神秘古董，積木拼好後，寄宿於在其中的「靈魂闇遊戲」會進入武藤遊戲的身體，這個擁有高超遊戲技巧與自信人格的靈魂，會以黑暗遊戲來挑戰試圖傷害武藤遊戲及他朋友的壞人，方式為卡牌對決，輸的人會遭懲罰遊戲制裁，題材在當年相當新穎熱血，因此暴紅，後續衍生出動畫、電動遊戲、卡牌遊戲及玩具周邊等，至今仍人氣不墜。