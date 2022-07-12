國民黨高雄市長參選人柯志恩昨驚爆確診後，選戰腳步不停歇，今（12）日透過臉書公布競選團隊架構，前立法院長王金平擔任榮譽主任委員、總幹事由立委吳怡玎出任，發言人團隊召集人為5連霸高市議員陳麗娜，至於競總地點設立在國民黨高雄市黨部。

柯志恩日前前往王金平路竹老家，向王金平等地方人士請益後，今天公布競選團隊到位。她提到，王院長身為地方大老又是藍營在高雄受尊敬的大家長，對於選舉有精闢獨到的見解，因此他出面召集，讓競選團隊更快速整合成軍。

會中建立共識是用最少經費和人力打一場凝聚力最強的選戰，而為節省經費，未來競選總部就設在國民黨高雄市黨部，組織架構如下：王金平任榮譽主任委員、前高市副市長葉匡時為主任委員、吳怡玎為總幹事、高市農會理事長蕭漢俊、前議長莊啟旺為執行總幹事；前立委黃昭順擔任總協調；至於陳麗娜為發言人團隊召集人。

「團結同心戰力強！」柯志恩表示，感謝這麼多前輩及先進同志願意來坐鎮領軍，幫助自己打一場翻轉高雄的漂亮選戰，還有很多副主委及顧問團的顧問，等她身體康後一一拜訪徵詢意願，相信競選團隊雖然資源有限，但求勝的戰力愈來愈旺盛。未來，更要啟動與高雄全體市民對話，讓這場選舉注入更多多元的思考與腦力激盪。

柯志恩說，競選團隊建立好架構，接著更多幹部和志工就會馬上進入戰鬥位置，一起幫助志恩，爭取高雄市民的認同。她也坦言，2022這場選舉對一窮二白的在野黨的確十分艱辛，但她就像奔赴前線的戰士，義無反顧、勇敢挺進！

「感謝傳授經驗、做我後盾、全力支援我、力挺我的每一位輔選前輩及同志」，她只有深深感謝，但願拚出最佳戰績回報眾人的厚愛與期許。

九合一選舉高雄市國民黨高雄市長參選人柯志恩王金平黃昭順 吳怡玎