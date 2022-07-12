友華生技(4120)今日宣布與專注於ADC藥物研發、生產和商業化的生物製藥公司瓴路愛迪思合作，取得該公司旗下全球第一且是唯一一個靶向CD19的ADC藥物Loncastuximab tesirine在台灣及新加坡的獨家代理權。友華集團執行長蔡孟霖先生表示，友華在台灣和新加坡有堅實的行銷業務團隊，並與血液腫瘤、外科及胸腔腫瘤醫師有良好關係，透過這次戰略合作，雙方將共同推動Loncastuximab tesirine的上市，滿足亞太地區淋巴瘤病患的治療需求。

友華癌症事業現有產品線包括治療非小細胞肺癌、乳癌及攝護腺癌藥物，與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果公布。蔡孟霖表示，我們一直透過共同研發或取得代理權方式，積極擴增癌症治療產品線，期能涵蓋更多不同癌症的治療，為國內及亞太地區的癌症病患帶來治療的新希望。我們相信Loncastuximab tesirine未來可以為復發／難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤患者提供更好的抗癌新藥的選擇。這個合作不但強化了友華癌症用藥產品組合，也和友華專注於發展癌症用藥的目標一致。

目前，仍有許多患者正在遭受復發／難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤(r/r DLBCL)的困擾。DLBCL是一種最常見的非霍奇金淋巴瘤(NHL)，約占全球範圍內新確診淋巴瘤的30-40%。在東亞及東南亞地區，DLBCL占NHL病例的42.1%。儘管約60%的患者在接受標準免疫化療治療後可以治癒，但仍有約40%的患者對一線治療方案無效或達到緩解後疾病復發。目前，對於一線治療失敗的r/r DLBCL患者，尤其不適合接受造血幹細胞移植的患者預後差，可使用的治療方式有限，存在顯著未滿足的臨床需求。

多項臨床試驗顯示，Loncastuximab tesirine單藥治療在多種患者群中，如復發/難治性彌漫大B細胞淋巴瘤、套細胞淋巴瘤和濾泡性淋巴瘤患者，均表現出顯著的臨床活性。此次戰略合作將共同創造Loncastuximab tesirine的醫學和商業最大價值，為廣大淋巴瘤患者帶來更好的治療選擇和效益。