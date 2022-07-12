全球半導體市況雜音不斷，《經濟學人》日前提出警告，稱晶片製造商恐陷入超大規模的蕭條，陸媒 《財新周刊》則以「半導體擠泡沫」為題，撰文分析大陸半導體面臨的困境，以大陸科創板為例，其吸納大陸多數新上市的半導體公司，但科創50指數今年累計下跌逾20%，A股半導體板塊跌幅逾13%。報導更指出，大陸半導體行業人才短缺，很多公司人才挖來挖去，卻徒勞無功。

大陸多數半導體公司今年光環失色，像是晶圓製造龍頭中芯國際股價下跌18.27%、封裝測試龍頭長電科技跌幅15.22%、設計龍頭匯頂科技跌幅更達33.32%。文章提及，大部分大陸半導體企業面臨以下困境，包括技術實力弱、產品競爭力不足、人才規模偏小，預期行業洗牌終將來臨。

文章引述業內人士說法指出，大陸掀起半導體投資熱潮，不少不該拿到錢的項目，卻得到了大量融資，而且半導體行業沒那麼多人才，很多公司人才挖來挖去、心思浮動，最終一事無成。

文章強調，大陸要發展半導體業，以下產品包括部分存儲晶片、AI晶片等是首選，因這類晶片終端市場需求大、技術受限也相對較少。

美國財經媒體先前報導，美國官員向荷蘭政府提出禁售討論，如果成真，目前禁止出售至大陸的晶片製造設備範圍和類別將進一步擴大，可能令大陸晶片製造商中芯國際、華虹半導體等受到沈重打擊。