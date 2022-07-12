一名住在台北士林區男網友，希望透過網路找室友合租，他將租屋處室內照片分享到臉書社團，卻因照片光線看起來昏暗，再加上特殊裝潢風格、詭異的玩偶擺設，讓5千名網友看得頭皮發麻，直呼「根本是電影《咒》場景」，事後他也在留言中說，原以為網友會喜歡昏暗的風格，才把照片調暗，強調室內採光很好，早上起床精神都不錯。

原PO昨（11）日於臉書社團《台北租屋、出租專屬社團 》指出，位於北士林區至善路上的透天厝，有一大一小的雅房要出租，坪數約4至7坪，大雅房月租金為9千、小雅房則是8千，含冷氣、洗衣機、咖啡機、飲水機、掃地機器人、吸塵器、拖地機、微波爐、爐箱、電鍋等家電。

原PO分享租屋處的房間。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

原PO分享租屋處的房間。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

原PO表示，屋內可以開伙，租金包含二樓6至8坪的工作室，水電費則是依照台電計價費用收，希望藉由PO文找到室友，以北藝大學生為佳。

原PO分享共同工作室空間。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

原PO分享共同工作室空間，旁邊有咖啡機、氣泡機等。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

不少網友看到沙發上的兩個詭異玩偶，直呼雞皮疙瘩。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

根據原PO提供的照片來看，室內色調以灰黑白為主，風格接近工業風，裡面應有盡有，頂樓還有小露台，看起來非常愜意，但照片昏暗，工作室擺放詭異的玩偶及佛像，令近5千名網友看得毛骨悚然，直呼「好可怕，有點像電影《咒》的場景」、「這很像什麼密室逃生」、「根本是住在鬼屋吧」、「想在這邊拍鬼片了哈哈」、「好適合綁架人」、「住在裡面感覺不用一個月，印堂會發黑」、「那個廚房根本就是《薩滿》裡面的廚房」、「那個神像，有點讓我想到《還願》的邪神」。

原PO分享頂樓空間。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

留言中也有人認為風格很Chill，「好喜歡那個頂樓，有點像韓國的屋塔房，下班後在上面喝酒聊天，感覺很棒阿」、「好美，好像紐約藝術家的閣樓」、「只有我覺得還不錯嗎？覺得很適合藝術家風格，很適合拍一些創作」。

原PO分享原始圖片。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

事後原PO也在留言處補充說，「抱歉！我把照片的色調調暗，以為有人會喜歡」，並分享原始圖片，強調「這裡白天採光很好，早上起床精神都很好」。