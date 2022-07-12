改編自熱播韓劇《梨泰院Class》的日劇《六本木Class》近期開播，由日韓共同合作製作，又以人氣韓劇為改編題材，在確定製作和公布選角時就引發不少話題。此外，劇情中考量日韓文化差異而做出的調整，也造成觀眾熱議。

竹內涼真主演 華麗卡司陣容引發期待

在開播前，《六本木Class》公布的華麗卡司陣容，就已經先引發一波討論。找來人氣演員竹內涼真主演，飾演「二代目宮部」居酒屋的經營者宮部新，其對手「長屋控股」會長長屋茂，由先前在日劇《半澤直樹》飾演「大和田曉」的香川照之演出，劇中兩人時常出現針鋒相對的場面，火藥味十足。

漫畫原作者欽點 平手友梨奈神還原女主角趙以瑞

此外，飾演女主角麻宮葵的平手友梨奈，還原原著趙以瑞（金多美 飾）髮尾挑染金色的短髮造型，再加上自信的態度，散發出獨特的魅力，擄獲不少觀眾的心。

值得注意的是，平手友梨奈是由原作漫畫家趙光真親自欽點的演員，在看過電影《響-HIBIKI-》後，趙光真覺得平手友梨奈給人的感覺和金多美詮釋出的趙以瑞非常相像，因此提出由她來飾演《六本木Class》的女主角。

融入日本風格 香川照之逼竹內涼真「土下座」

在《六本木Class》中有許多還原原著《梨泰院Class》的細節，如竹內涼真和原著男主角如出一轍的「栗子頭」，以及平手友梨奈復刻原著女主角的造型及氣質，都讓人倍感親切。此外，劇情設定也融入了日本當地的風格，韓式小酒館變成了日本居酒屋，原劇在便利商店吃泡麵的劇情，也因為日本人沒有這樣的習慣而將該場景取消。

除了造型以及場景，劇中人物的言行也是一大亮點。在日前播出的第一集中，香川照之便在劇中要求竹內涼真進行「土下座」，戲劇張力十足的場面讓觀眾興奮不已。原先《梨泰院Class》就曾被人稱為「韓國版《半澤直樹》」，如今翻拍日版，劇中融入日本風格十足的「土下座」，和「韓版半澤直樹」的稱號遙相呼應，相當耐人尋味。

卡司最受矚目 聲量高峰多和演員有關

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在《六本木Class》近三個月的網路聲量中，高峰的部分幾乎都和演員陣容有關，如公布竹內涼真為主演時（160筆）以及公布香川照之飾演反派時（152筆），都有聲量高峰出現，此外，在首波劇照公布的聲量（264筆）中，也有許多關於女主角平手友梨奈的討論。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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