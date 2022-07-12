中市西區11日深夜發生一起救護車與自小客車碰撞車禍。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

深夜救護車執勤闖紅燈 7旬翁駕車未禮讓碰撞 女救護員送醫

中市西區昨天深夜發生一起救護車與自小客車碰撞車禍，72歲連姓自小客車駕駛未依規定讓車、41歲許姓救護車駕駛執行勤務闖紅燈，兩車在台灣大道與中興街口發生碰撞，雙方駕駛均未受傷，救護車上27歲羅姓女救護員頭部輕微受傷，送醫無大礙。警方今天轉送交通警察大隊調查，釐清肇事原因。

台中市第一警分局昨天晚間10時許接獲通報，台灣大道與中興街口發生交通事故，警方派員到場處理。警方調查，72歲連男駕駛自小客車，由博館路沿中興街往明義街方向直行；41歲許男駕駛消防局救護車，由博館東街沿台灣大道內側快車道，往健行路方向直行，兩車在路口發生碰撞。

警方為雙方駕駛進行酒測，酒測值均為零，兩人也未受傷，而救護車載的27歲羅姓女救護員，頭部輕微受傷，送醫治療檢查無大礙。

據了解，警方調閱路口監視影像追查，救護車正執行救護勤務，一路鳴笛、閃燈。警方表示，許男駕駛救護車闖紅燈違反號誌，而連男駕駛自小客車未依規定讓車，依規定救護車執勤時有「優先路權」，但並非「絕對路權」，全案依道路交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因。