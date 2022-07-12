位在台南市新營區、由過去縣市合併前台南縣新營市民代表會廳舍改建而成的南瀛親子館，2018年開幕後好評不斷，Google評論高達4.6顆星，對此台南市長黃偉哲昨（11日）也在臉書分享了多則評論留言，，表示南瀛親子館「到底好不好玩？我說了不算，直接看Google評論上面，爸爸媽媽的真實使用者體驗！」

評論表示：

評論一：「好棒的親子館，應有盡有的玩具，小孩很瘋狂，大人可以好好放鬆，現在採取預約方式，直接來會撲空喔！」

評論二：「親子館裡頭各式各樣玩具，有軌道車、溜滑梯及廚房玩具系列等，值得再去。」

評論三：「很難得在新營這地方有一個地方是可以讓小朋友玩的這麼盡興的，重點是還不需要額外的費用，在這裡除了有一座2層樓高的溜滑梯外，還有各式各樣的玩具可以讓小朋友盡情玩樂，有廚房玩具、變裝、手推車等，每次來到這女兒都捨不得離開」

評論四：「新蓋的兒童設施，1、2樓劃分年齡，也很多木頭製的玩具，耐用又適合小朋友玩，很多地方有安全防撞設計，很不錯」

評論五：「這裡是台南唯一到6歲的親子館，真是很幸運，我家小孩還有一年滿6歲，還可以來玩，整棟建築1樓是1-3歲小baby，2、3樓適合3-6歲小孩，4樓可以聽故事，但是要先預約，玩具很多是木製的，還有2-3樓溜滑梯，帶小孩來溜溜也挺不錯的」

最後黃偉哲不忘叮嚀，看完上面的心得，你是不是也想來親子館體驗美好時光了呢？「來之前記得先預約哦！」

此貼文也引起網友熱烈回應，紛紛留言表示「這裡超好玩的，每個樓層都可以玩很久」、「我女兒超愛從三樓旋轉到二樓的溜滑梯」、「可惡！我要去哪裡找6歲以下的小孩帶我來這裡玩！？」、「帶小朋友放電的好去處」，同時也引起了住在台南市其他行政區的網友敲碗「市長，永康是否也可以規劃ㄧ間親子館？」、「新營真的太遠了，希望市區也蓋」。