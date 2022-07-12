家屬11日晚間為安倍晉三舉行守夜儀式，當晚約有2500名日本國內外政要相繼前往弔唁。

日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，今（12）日舉行葬禮，昨（11）晚守夜儀式約有2500國際政要出席，據日媒報導，當現場螢幕出現安倍晉三彈琴、夫人昭惠伴唱的舊影片時，許多人都哭了。

綜合時事通信社、日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，安倍的遺體已於11日運往東京增上寺，開放各國政要前往弔唁，現場也設置花架供民眾哀悼，家屬今日下午以家祭形式為安倍舉行葬禮。

已故日本前首相安倍晉三留下彈琴的溫柔畫面。

安被家族成員昨日晚間在增上寺舉行守靈儀式，包括日本首相岸田文雄、親密盟友麻生太郎、前首相菅義偉、日本央行行長黑田東彥、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）等多達2500名日本國內外政要都陸續前往上香。

據出席的日本國會議員描述，現場放映安倍晉三生前彈琴、夫人安倍昭惠在旁伴唱的影片，不少人看到這一幕後都忍不住流下眼淚。

日本前首相安倍晉三的遺體於11日運往東京增上寺，開放民眾前往前往哀悼。

安倍的葬禮預計於東京時間今日下午1時（約台灣時間12時）舉行，葬禮僅限家屬及親友參與，後續靈車將繞行自民黨黨部、日本國會、首相官邸進行最後告別。

日本前首相安倍晉三的遺體於11日運往東京增上寺，開放民眾弔唁，不少民眾落淚。（圖／路透社）