美元最近幾周爆發強大上漲動力，上周飆升逾2%，本周又再站上108大關，今早台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為29.86元，貶值4.2分，而台股受到今早美股收低，開低走低，再跌逾200點。

FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga認為，美元漲勢如虹的主要原因，在於聯準會激進的升息路徑加劇了全球經濟衰退擔憂，投資者蜂擁避險，美元作為全球儲備貨幣受到追捧。此外，歐洲天然氣危機升級，歐元持續疲軟，也提振了美元走勢。

上周五公佈的非農就業數據表現強勁，強化了市場對聯準會7月繼續大幅升息的預期。勞動力市場緊俏加之通膨可能繼續沖高，為美元帶來有力支持。本周最大的焦點是6月CPI，能源、食品和住房全面推升物價，市場預測CPI增速將從5月份的8.6%加速至8.9%，為2%目標水準的4倍多，預計核心CPI較上年同期降至略低於6%，較上季上漲0.6%。

央行消息方面，本周加拿大央行和紐西蘭央行將召開政策會議，預計這兩家央行將繼續升息之路。加拿大5月通膨創新高，央行可能大幅升息75個基點，使基準利率達到2.25%；同樣地，由於經濟復甦狀況依然向好，紐西蘭央行有理由實施大力度的收緊，預計該行將升息50個基點。