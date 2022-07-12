紅雀「生化人」普侯斯（Albert Pujols）決定參加本月19日的全壘打大賽，這是他生涯第4次也是最後一次參賽。普侯斯在2003、2007、2009、2015年參賽，打進過決賽只是從未贏過。本屆普侯斯被大聯盟選入國聯明星隊，將是這位42歲傳奇人物的明星賽謝幕戰。

普侯斯宣告2022年就是他大聯盟生涯最後一季，依照勞資協議新規定，總裁可以在兩個聯盟各選1位即將告別棒壇的資深球星參賽，國聯的席位是普侯斯入選，美聯則是老虎隊米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）。普侯斯本季重返紅雀，前役擊出生涯第684轟，現在的他當然沒辦法和年輕小伙子互尬全壘打，至少能讓自己與球迷留下美好回憶。

本屆全壘打大賽參賽者還有勇士隊小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），他2019年比賽中敲出44轟，其中10支是450呎以上的特大號全壘打。國民猛將索托（Juan Soto）預計也會回歸參賽，去年他打敗第１種子大谷翔平。

最後還有綽號「北極熊」的大都會猛將阿隆索（Pete Alonso），阿隆索已經連贏兩屆大賽，這次連莊就可追平名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的3冠紀錄。阿隆索兩屆賽事累積131轟，實力深不見底。

洋基賈吉（Aaron Judge）、藍鳥小葛瑞洛（Vlad Guerrero Jr.）都表示不會參賽，天使隊大谷翔平、洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）還在考慮。