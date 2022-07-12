藝人小鐘（鐘昀呈）憑著幽默逗趣風格走紅，是許多綜藝節目的常客，雖然事業有成，但談的多段感情至今無疾而終，50歲單身的他不免被追問何時要結婚?近日再度被問親友問及此事，他短短2句話反擊對方，讓上萬網友直呼根本是神回覆。

小鐘昨(11日)在臉書發文，他表示周遭親友不斷追問他為何還不結婚?他直接反問對方：「我不結婚，主要還是因為你」，此回應讓對方大感疑惑反問：「跟我有什麼關係？」他則是一句話回應：「對呀，跟你有什麼關係」，神回覆立刻讓對方啞口無言，而他也附上一張自拍照，雖然戴上墨鏡仍可感覺到表情相當無奈，似乎對於常被問到此事感到相當厭倦。

小鐘此回應不到一天就吸引近2萬人按讚大表認同，網友也紛紛回應：「說的好，有些親戚朋友就是管太多」、「結婚這種重責大任真的不要過問太多，因為沒有辦法替他人擔責」、「這個可以套用在任何白目發問上欸！趕快筆記」、「是我在過自己的人生，又不是你在過我的人生」、「結婚不一定好，生活的開心自在才是好」、「這回答...未婚的學到了如何應對了」。

小鐘曾發文詢問網友「幾歲結婚才是比較合理」，接著解答：「大叔認為男的60歲，女的55歲最適合，結婚後都有退休金，不用上班、不用買車買房也不用生孩子，更沒有婆媳問題，天天就是玩，接著更強調：「哈哈哈，而且一結婚就是白頭偕老」，讓網友直呼實在太合理。