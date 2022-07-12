論文涉嫌抄襲的民進黨桃園市長參選人林智堅，今（12）日上午前往中壢戶政事務所遷戶籍，正式成為桃園人。他表示，從小學開始戶籍所在地就沒換過，這次有機會服務太太的娘家、桃園市，對他來說是很關鍵的時間點，希望能夠獲得鄉親支持。

林智堅今早前往中壢戶政事務所遷戶籍，正式成為桃園人，他表示這是他人生中非常重要的歷史時刻，過去47年來身分證上一直都是在新竹市，戶籍所在地從小學開始就沒更換過。他透露，上一次到戶政事務所，是跟太太結婚，配偶欄加上「桃園的女兒」，很期待成為桃園人後，在這段時間跟桃園鄉親有更多互動，並透過政績、政見等，贏得桃園鄉親的支持。

針對論文涉嫌抄襲的風波，林智堅表示他已做過很多說明，兩所大學也都表示會成立學術倫理審定委員會，有自信在程序走完後還他清白，「這段期間請大家尊重學校的獨立性、公正，不要再透過輿論媒體的方式給學校壓力」。

至於民眾黨徵召立委高虹安選新竹市長一事，林智堅則對民進黨新竹市長參選人沈慧虹很有信心！他指出，沈慧虹被徵召後在很短的時間內迎頭趕上，接下來步步為營、勤跑基層，相信可以得到新竹人的支持，成為新竹市的首位女市長。