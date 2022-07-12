可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計廠一元素(6842)上半年合併營收為3.26億元，較去年同期減少41.45％，主要受到FPGA晶片及相關零組件供不應求所影響，以目前下游客戶訂單持續湧進，以及FPGA晶片缺貨狀況逐步紓解來看，預估下半年公司整體出貨量可望重回成長軌道。

一元素表示，受到晶圓廠產能滿載，全球FPGA晶片呈現供不應求影響，上半年以高毛利的高階應用整合方案為主要出貨產品，包括國防航太、IC設計驗證平台與人工智能邊緣運算等。預估下半年隨FPGA晶片逐步恢復正常後，整體營收可望恢復成長動能。

一元素表示，目前的兩大業務為可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計服務及電子設計自動化(EDA)晶片設計驗證平台。其中FPGA設計服務收入為目前公司主要收入來源，今年上半年FPGA設計服務收入占整體營收約90％；而公司自2020年開始切入的EDA晶片設計驗證平台業務，近兩年的營收貢獻呈跳躍式成長，EDA晶片驗證服務今年上半年較去年同期大幅成長135％。

一元素表示，公司的FPGA設計服務是以賽靈思可編程邏輯閘陣列(FPGA)架構與自適應晶片，提供客戶彈性化與客製化的系統設計，開發產品最適解決方案，並透過特定領域架構(Domain-Specific-Application)針對不同終端應用作差異化設計，以及其特有的即時更新功能，協助客戶的研發團隊以現有設計架構，進行應用程序與演算法的更新及優化，無需依循傳統IC設計流程，耗資費時重新開發製造新的晶片，協助客戶大幅縮短研發時程，加速產品上市時間。目前主要開發的整合方案聚焦於邊緣運算、人工智能、智慧醫療、智慧金融、無線通訊及毫米波測試方案等新興應用市場。

一元素對2022年展望持審慎樂觀態度，主要在於EDA晶片設計驗證平台、金融科技交易加速平台及FPGA矽智財(IP)設計服務等產品服務快速拓展，IC設計驗證平台、國防航太、人工智慧邊緣運算將持續出貨，下半年並將進一步推出5G無線通訊測試平台、工廠自動化與醫療影像檢測等整合方案市場，均可望為公司營運再添成長動能。