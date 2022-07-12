在經濟敏感股票拖累下，歐股周一收跌。能源供應衝擊和中國新冠疫情再起的擔憂，抑制了市場風險偏好，並增添了對衰退的擔憂。

俄國輸入歐洲最重要的北溪一號天然氣管線，從周一開始進入為期10天的維修期，歐洲各界擔憂該管線將永久地關閉。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.10點或0.50%，為415.02點，終止了此前連三漲走勢，盤中最多下跌1.5%。

上海疫情有惡化跡象，並出現首宗Omicron BA.5.2.1病例。與中國關聯較深的汽車股跌2.8%，領跌其它板塊；德國DAX指數也下跌1.4%。

上海染疫人數增加，金屬和鐵礦石價格下跌，拉低了礦業股表現，下滑1.9%。

Hargreaves Lansdown資深投資和市場分析師Susannah Streeter說，投資人擔心能源問題對整個產業的影響，如果政府實施緊急計畫，包括配給制度，這將對高度依賴俄羅斯的經濟體造成傷害。

而一旦北溪一號完全終止供應，將讓歐洲天然氣價格在長時間內維持在高位，也會給歐洲央行(ECB)帶來更多壓力。

德國天然氣和電力公司Uniper大跌14.4%，報9.35歐元；該公司是第一家表明受到惡氣供應中斷衝擊的公司，目前德國政府與Uniper芬蘭母公司正對Uniper的紓困方案起了爭執。

對於經濟衰退的擔憂，讓市場在過去幾周下滑；而歐元和美元匯率接近平價，讓投資人對企業獲利表現更加憂心。

歐元區財政部長在周一表示，儘管經濟成長遭遇逆風，但是對抗通膨仍是首要任務。

投資人期待周三將出爐的美國通膨資料，可以從中推斷美國利率未來走勢的進一步線索。接下來登場的是第二季財報季，將可觀察在高通膨和緊縮政策之下，企業的經營狀態如何。

追蹤歐元區債券殖利率的下滑，歐元區銀行股跌2.3%。

防禦性股票上漲，公用事業股逆勢上漲1.3%。

由於Ningi Research做空了該瑞典雲端運算公司，Sinch大跌27.5%，報26.23瑞典克朗。

免稅商店Dufry漲3.8%，報32.42瑞士法朗；該公司同意收購義大利的機場餐飲集團Autogrill。