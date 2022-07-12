消息面：

1.美國商務部長雷蒙多表示，拜登總統即將決定，是否豁免部分中國大陸貨物關稅。同時，雷蒙多也抨擊，美國國會遲遲不審晶片相關法案，是將美國國安帶到危險地帶。

2.俄羅斯可能不再供應歐洲天然氣，市場擔憂歐元區經濟將進入衰退階段。因此，歐元兌美元匯價貶至近20年新低，幾乎烙1:1。盤中，歐元曾經來到1.0051美元價位，是2002年12月以來最低。同時，美元指數也漲至108.19點，創2002年10月以來最高。面對美元如此強勢，美國商務部長雷蒙多表示，不擔心美元走強會影響美國出口競爭力，因為美國經濟底子良好。

3.在美元匯價創下20年新高後，國際金價明顯偏弱，紐約期金收跌10.6美元或0.6%，每盎斯在1731.7美元。現貨金則收在1733.7美元，下跌0.51%。

4.國際油價表現不一，紐約期油收跌70美分或0.67%，每桶收104.09美元，盤中最多曾挫3.72%，每桶約100.89美元，逼近百元大關。倫敦布蘭特期油收漲8美分或0.07%，每桶在107.1美元，盤中也一度下跌3.16%，曾來到103.64美元。

5.至於外界不看好後市的比特幣，正在捍衛兩萬美元整數關卡，每枚目前在19,911.14美元附近，下跌3.09%。