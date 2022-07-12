據中國外交部官網消息，當地時間7月11日，中國國務委員兼外長王毅在印尼雅加達的東協秘書處就堅持開放的區域主義發表政策演講並答問。針對記者問及當前台海局勢緊張的根源以及如何維護台海和平穩定時，王毅強調，台海穩定的定海神針就是一個中國原則。

王毅說，歷史和實踐反覆證明，當一個中國原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展；而當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。

王毅表示，當前台海出現的緊張局勢，根源在於台灣民進黨當局放棄了體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸關係和平發展的重要根基，還在「挾洋謀獨」的邪路上越走越遠。同時必須指出，美國則在不斷歪曲和掏空一中政策，企圖玩弄「台灣牌」，干擾阻礙中國的發展進程。

王毅說，現在都在談要維持「現狀」，什麼是台灣問題的「現狀」？事實一清二楚、明明白白。那就是兩岸同屬一中，台灣是中國領土的一部分，兩岸雖長期政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割。這就是台海問題的真正現狀，是從古至今沒有改變、也不會改變的現狀。而挑戰破壞這一現狀的恰恰就是主張獨立的民進黨當局，恰恰是企圖「以台遏華」的外部勢力。

王毅強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，維護國家的主權和領土完整是每一個炎黃子孫義不容辭的責任。任何人、任何勢力、任何國家都不要幻想把台灣從中國分裂出去。

王毅指出，一個中國原則也是中國與各國建交的基本原則，構成二戰後國際秩序的組成部分。希望並相信各國都能充分認清「台獨」分裂的嚴重危害性，與中方共同維護好一個中國原則。維護一中原則的態度越鮮明，遏制分裂勢力的措施越有力，台海和平穩定就越有可能，地區的和平繁榮就越有保障。

王毅表示，美國最近多次強調要維護每一個國家的主權和領土完整。考慮到美方以往的紀錄，中方重視美方這一表態，因為這才符合國際關係基本準則和聯合國憲章的宗旨。但有一點必須強調，那就是美國不能搞雙重標準，不能出爾反爾，翻雲覆雨。中國在台灣問題上的主權和領土完整同樣應得到尊重和維護，這也是對美國這個大國國際信譽的檢驗。