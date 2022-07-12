高雄銀行北部一家分行的廖姓經理人，前年性騷擾3名女職員，要求與女職員牽手，還問一名女職員穿其他同事制服會是什麼樣子，「是三圍比較明顯？那下次穿來我想看看」等，廖遭銀行記2大過開除，他不服提告並求償273萬元，台北地方法院判他敗訴，全案可上訴。

廖在2020年6月18日與高雄銀行簽立委任經理人契約書，約定到2022年6月17日受任擔任分行籌備處經理人，每月報酬13萬4206元，但廖因性騷擾申訴案件，經銀行召開性騷擾評議委員會調查後決議成立，他被記大過2次處分，並經銀行董事會在2020年免職。

廖不服提告，但台北地院調查後，發現2020年8月15日一名女職員被要廖要求在經理室與獨處談話，廖要她坐過來一點，又用雙手牽手約2、3分鐘，他下班後還LINE來電講話，另一女職員也被廖要求單獨談話，且握手時間長達1至2分。

還有一名女職員在廁所口處與廖對談中，手放在大約胸口位置，他突然伸手緊握手約2分鐘至對話結束，當下被嚇到，不知怎麼反應；廖跟她聊天說，如果穿其他同事制服會長什麼樣子，是三圍比較明顯？那下次穿來我想看看等語，她當下很無言覺得不舒服，只能傻笑。

台北地院認定，廖逾越職場分際，忽視女職員的感受，缺乏對異性身體自主權的尊重，確實屬於性騷擾，高雄銀行處理申訴案程序、調查、評議組織均無不法，免職處分沒有違誤，判廖敗訴，高雄銀行免賠，可上訴。