由童星出身的南韓29歲女星朴恩斌擁有甜美臉蛋與清新氣質，一出道就受到眾人矚目，近日更在熱播夯劇《非常律師禹英禑》飾演患有自閉症的天才律師，精湛的演技再度獲得肯定，人氣也不斷攀升。而她近日接受專訪時，除了透露自己當初曾拒演出此劇外，還公開自己超罕見的血型，令粉絲相當驚訝。

朴恩斌近日因在韓劇《非常律師禹英禑》中，飾演患有自閉症的天才律師禹英禑，在劇中自然又生動的演技獲得觀眾好評，也讓她人氣再度飆升。不過日前她接受媒體專訪時，卻透露自己其實一開始曾因沒有自信而拒絕這個敏感的角色，因為她不確定自己的演出是否能不傷害到任何人，也不引起任何人的反感，因此去年同時收到《禹英禑》與《戀慕》的劇本時，她則選擇了《戀慕》。

不過《禹英禑》的導演劉仁植與編劇文智媛，認為她就是最完美的禹英禑人選，所以在1年之內不斷寄給她劇本並等待著她的回應，這樣的誠意也讓她鼓起勇氣接下角色，並感謝兩人的信任。但朴恩斌也透露，接下角色後準備過程相當困難，直到後來才漸漸抓到感覺。

另外，朴恩斌還透露自己的血型因相當特殊，所以對於拍戲時的自身安全相當嚴格。而網友也挖出朴恩斌在2年前的VLOG的影片，影片中她便曾自爆自己的血型為罕見的「A型Rh陰性（A－）」，也就是俗稱的「熊貓血」，萬一受傷在輸血的情況下，可選擇的數量及選擇性較少，為了避免造成劇組工作人員的負擔，她才會更加重視自身安全，避免重大傷害發生。