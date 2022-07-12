職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長梓梓（董梓甯）擁有一雙辣腿和E級上圍，為此讓她在IG跟臉書擁有一票粉絲追蹤，被封真人版娜美，最近夏天氣溫越來越高，梓梓身上的衣物也越來越少，日前她曬出一張自己穿著平肩小可愛短衣的美照，裡面的黑色內在美全都露小走光，彎腰呼之欲出的北半球也辣炸。

梓梓日前表示因為最近進入休賽季，無法到球場，她貼心說：「我猜你們想我了，沒事休賽季我還有很多庫存影片，例行賽最後一場最喜歡的一段，下個球季開始前別忘了我」，並分享自己穿低胸內衣和短裙熱舞的照片，大方寵粉。

梓梓黑色內衣呼之欲出。（圖／翻攝自t40533 IG）

走紅後的梓梓也不忘提攜後輩，最近她發文透露：「球季一結束，我就受到非常多女孩的私訊，還有人寄正式信到我的信箱，寫『晴梓隊長，我的夢想是成為職籃啦啦隊，不曉得Formosa Sexy還會辦徵選嗎？』」，由於詢問消息太多，也讓公司決定舉辦新的徵選活動，她透露因為自己是隊長，看重的是舞蹈才華，結果竟被女網友反問：「跩什麼？」

梓梓進一步表示，她從當舞蹈老師開始，注重的就不是每個人的表演程度，而是態度，許多啦啦隊新生報名時都表示希望能先進隊伍後再學習，但她認為：「舞台是留給準備好的人，不是讓你來練習的」，也強調：「每個女孩都很團結努力，我也太清楚不努力、不認真的人會帶給團隊的麻煩和困擾，我對團員們都很好，所以更希望每個進來的人，都能夠做足準備、無論是準備表演還是心態上。」