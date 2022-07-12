2018年選秀狀元艾頓待在太陽的時間進入倒數計時了嗎？根據《ESPN》記者溫霍斯特12日爆料，溜馬相當接近直接開出合約或用先簽後換方式得到艾頓，甚至艾頓今天已跟溜馬管理階層見面談判加盟事宜，接著就看艾頓會用怎樣方式加盟溜馬了。

艾頓想要離開太陽，早就算是公開的秘密，因為他在上季始終無法獲得太陽開出續約條件，原因是太陽不想開給他頂薪續約，甚至來到季後賽期間，艾頓更被太陽總教練蒙提威廉斯冷凍，似乎已經提前做好要讓艾頓走人的一切準備或計畫。

目前不少球隊可能涉及溜馬先簽後換得到艾頓的交易當中，包含暴龍、國王、活塞等隊，先前甚至傳出籃網也打算介入，然後把杜蘭特交易到太陽，不過籃網遭爆要求太陽拿出戴文布克當作交易籌碼，也讓太陽不願認真討論這個驚人交易。

溜馬上季只拿25勝57敗，這是他們自從1985-86年球季以來的最差球季成績，也直接宣告他們進入重建階段，更在最近才把主控布羅格登交易送到塞爾提克，藉以清出更多薪資空間，如果他們可以換來艾頓，或許可用艾頓當作重建核心。

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