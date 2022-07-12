1名人妻《毒菇九賤討論區》抱怨，她婆婆以抓壞人名義在家中安裝監視器，實則用來監視家人的一舉一動，婆婆種種病態行為遭原PO抓包後，還情緒勒索兒子：「媽媽和老婆只能選媽媽」，貼文一出，引起大批網友們熱議。

原PO在臉書社團《毒菇九賤討論區》發文寫下，她的婆婆在家中裝監視器聲稱要抓壞人，實際上婆婆卻用來監視全家人一舉一動，每次出門、回家時婆婆都會開啟監視器，看她買什麼、取什麼包裹，還在暗中盯著原PO上樓，也會趁她不在時偷偷去她房間，千方百計地找老公要她房間的鑰匙，被發現時，婆婆還哭哭啼啼地情緒勒索她老公：「媽媽和老婆只能選媽媽」。

她生產前因為陣痛不舒服，婆婆卻找神明作法，強迫她喝完「法水」，她崩潰表示，孩子不會因為喝法水就能馬上出生，婆婆的種種行徑讓原PO無奈喊：「有人比我更慘的嗎？到底有什麼辦法治這種人」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「我會包一包搬回娘家，或是自己租外面」、「離開或離婚這二選項，否則逃不開」、「換你偷錄音錄影回去啊，讓她啞巴吃黃連」、「只能搬出去，而且看不到妳老公有啥作為」、「唯一解決辦法就是妳們夫妻搬走，離開婆婆外面住，這種精神虐待不瘋才怪」、「這種只能搬出去，否則這輩子小孩會一起受害」。