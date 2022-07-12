吃香蕉也有規矩？一名女網友分享，她的妹妹日前初次去男友家拜訪，餐後吃香蕉時，整根送進口中之際，卻被男友姊姊指責吃相難看，要求剝成截再吃，比較雅觀。文章曝光後，不少網友都表示，吃個香蕉不需要過度聯想，還虧姊姊真是懂吃，才會注意那麼多。

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》分享妹妹日前初次到男友家中作客的故事，餐後一家人在客廳吃水果，妹妹選擇比較方便食用的香蕉，剝下外皮準備送進口中之際，男友姐姐卻出聲阻止，要求妹妹把香蕉剝成截，分多次吃，還數落，「香蕉這樣吃相很難看哦！」、「女生要這樣吃才比較雅觀，沒什麼事啦」。

原PO妹妹男友的姊姊認為，香蕉應該分截吃，才符合禮儀。（圖／Shutterstock）

原PO表示，妹妹被數落的當下覺得很糗，但她聞言不以為意，認為僅是吃根香蕉，何來繁複的用餐禮節，吐槽說，「媽媽也沒教我啊！我家男女老少都是這樣吃，沒問題啊，有也是男方家有事吧！」

文章曝光後，大部分網友聲援原PO及其妹妹，紛紛表示「吃個香蕉也要想那麼多，我一口就去掉半根了」、「皮上有農藥啊，當然是剝開就直接咬，手盡量不要碰到裡面」、「矯情，那所有長條的食物都用手剝來吃，香腸剛熟，烤好妳剝看看啊」；還有網友說，若男友姊姊真認為直接吃不雅觀，那準備水果時，怎不先切好再端出來待客，甚至調侃，「看來姊姊很懂吃香蕉」、「姊姊應該是老司機」、「姊姊都深吞吧」。