美國CPI公布在即，台股加權指數12日開低在14,235.63點，權王台積電（2330）開低在458元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）早盤股價走勢疲弱，15家金控股在6月自結獲利較去年同期腰斬下，金融類指數早盤創下波動新低，台股早盤跌幅擴大，大跌逾220點。

澳門睽違兩年多後重啟封城抗疫、引發中國經濟疑慮，再加上市場對即將展開的超級財報周焦慮不安，衝擊美國四大指數11日全面下挫，由科技類股領軍走跌。

道瓊工業平均指數7月11日終場下跌0.52％（164.31點）、收31,173.84點。

那斯達克指數下跌2.26％（262.71點）、收11,372.60點。費城半導體指數下跌2.46％（64.33點）、收2,553.69點。

統一投顧指出，美國聯準會6月會議紀錄顯示，維持鷹派看法。美國6月非農新增就業報告優於預期，強化7月升3碼作為。本周美國將公布CPI 及PPI，對市場又是一項考驗，此波反彈能否延續除了端看美國通膨數據外，14日台積電法說說法也相當重要。

目前台股仍是位處跌深反彈的低檔震盪區，操作上宜短不宜長。選股建議以汽車零組件、綠能及儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。